Ruba la borsa a una donna in obitorio, denunciato

Portoferraio (Livorno), 8 gennaio 2024 – Un fatto piuttosto singolare è avvenuto nella località marittima di Portoferraio all’Isola d’Elba. Una donna si era recata nell’obitorio dell’ospedale per dare l’ultimo saluto alla salma di un caro parente deceduto. Presa dalla commozione del momento però, aveva dimenticato la borsa su una sedia nella sala d’attesa, lasciandola quindi incustodita. A quel punto, un uomo di 58 anni, che si era accorto della possibilità di mettere a segno un colpo, aveva deciso di rubarla e scappare con la refurtiva appena presa. La donna, tornata poi nella sala d’attesa, aveva capito che qualcuno le aveva portato via la borsa e si era recata dai carabinieri per sporgere denuncia. I militari dopo un’attenta analisi delle immagini di videosorveglianza, sono riusciti ad individuare il responsabile in un noto ladro seriale della zona e a riportare gli oggetti rubati, consistenti di carte di credito, documenti, effetti personali e 40 euro, alla legittima proprietaria. L’uomo è stato ovviamente denunciato per furto.