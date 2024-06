“Puliamo il quartiere” con Mister Green

Livorno, 17 giugno 2024 – Francesco Stefanini, meglio noto come Mister Green per il suo instancabile impegno contro l’abbandono di rifiuti, ieri mattina è tornato in azione in centro: obiettivo del blitz piazza Garibaldi. Ma non era solo: al suo fianco sono scesi in campo anche il Comitato Pontino San Marco, Acchiapparifiuti, la Comunità Senegalese di Piazza della Repubblica (sempre molto disponibili a dare una mano),

La 12esima Sedia, WWF Livorno, Il Sestante Solidarietà, Vivi Centro e Aamps.

Ai partecipanti dell’iniziativa ’Puliamo il Quartiere’, sono stati consegnati guanti, sacchi, pinze, aspiratori dei mozziconi di sigarette.

Mister Green ha spiegato: "Abbiamo raccolto mozziconi di sigarette in piazza Garibaldi, un veri flagello per la città.

Per questo motivo ho proposto di collocare in zona contenitori con la sabbia dove i fumatori possono lasciare i mozziconi di sigaretti, invece di dispersi ovunque".

Ha poi espresso l’auspicio di "proseguire la collaborazione con il Comitato Pontino San Marco per organizzare altre analoghe iniziative a sostegno della pulizia e del decoro della nostra città allargando il tiro anche ad altre piazze e strade".

Alla fine della mattinata è stato raccolto oltre mezzo chilo di mozziconi di sigarette. Intanto Francesco Stefanini va avanti con la sua attività individuale: in sella alla bicicletta dotata di carrellino continua ad andare a a caccia di rifiuti in tutti i quartieri, centrali e periferici di Livorno. Prossima meta: via di Popogna alla periferia Est (Collinaia) bersagliata dall’abbandono selvaggio di rifiuti. E a Fonte dell’Amore, dove nel bosco è stato trovato di tutto.