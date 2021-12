Prosegue la campagna delle forze dell’ordine all’interno delle scuole per sensibilizzare gli alunni di tutto il territorio contro le dipendenze da sostanze. Questa volta però è stato interessante capire come, la costante e storica sinergia, si sia fusa con i tempi che corrono digitalizzandosi. La prima edizione di Indipendenti si è così svolta all’istituto professionale Luigi Orlando e ha visto la partecipazione di molte istituzioni di città e provincia. "Siamo orgogliosissimi di avere un parterre di invitati così importante – ha detto soddisfatto il...

Prosegue la campagna delle forze dell’ordine all’interno delle scuole per sensibilizzare gli alunni di tutto il territorio contro le dipendenze da sostanze. Questa volta però è stato interessante capire come, la costante e storica sinergia, si sia fusa con i tempi che corrono digitalizzandosi. La prima edizione di Indipendenti si è così svolta all’istituto professionale Luigi Orlando e ha visto la partecipazione di molte istituzioni di città e provincia.

"Siamo orgogliosissimi di avere un parterre di invitati così importante – ha detto soddisfatto il dirigente scolastico dell’IIS Buontalenti-Cappellini-Orlando Alessandro Turano - La natura di queste iniziative è sempre preventiva, ma non ci nascondiamo dietro ad alcune evidenze che pongono la scuola di fronte a delle risposte. È necessario parlare di tutto questo". Per la prima volta l’evento è stato trasmesso in diretta simultanea in tutte le scuole della provincia, dai licei di Livorno fino a quelli di Piombino, Cecina e addirittura dell’Isola d’Elba. "Il titolo si chiama INdipendenti perché le nostre azioni danno il senso profondo di quello che facciamo, bisogna scegliere la strada giusta – ha aggiunto il Dirigente dell’Ufficio VIII USR per la Toscana Andrea Simonetti – Questo percorso è speciali e noi siamo orgogliosi di condividerlo su tutto il territorio di Livorno". La mattinata ha visto gli interventi di personaggi di spicco su vari temi di attualità e prevenzione per il futuro.

Il comandante provinciale dei carabinieri Massimiliano Sole ha parlato ai presenti delle normative per il contrasto degli stupefacenti mentre il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Gaetano Cutarelli ha invece spiegato quali sono le tecniche d’investigazione antidroga. Presente per un saluto anche il Prefetto di Livorno Paolo D’Attilio: "La nostra presenza è solamente un apporto istituzionale di chi ha a cuore l’interesse della comunità – ha sottolineato, rivolgendosi ai ragazzi presenti – Noi siamo qua per farvi capire che certe strade è meglio evitarle, i tempi sono cambiati e le normative sono entrate in vigore". Le lezioni non sono però finite qua perché il professore associato in Psicobiologia e Psicofisiologia all’IMT Alti Studi di Luca Emiliano Ricciardi ha mostrato da dove nascono e come si creano le dipendenze.

Il primo intervento della giornata è arrivato però dal Questore di Livorno Roberto Massucci con un’analisi scientifica sulle dipendenze attraverso dati e slide: "Siete il futuro, quando fate una scelta giusta o sbagliata lo fate solo per voi – ha detto nel corso della sua lezione - Di ragazzi abbandonati per una scelta sbagliata purtroppo ne abbiamo trovati molti. Ricordiamoci che le dipendenze non sono soltanto relative agli stupefacenti. La consapevolezza di lavorare insieme è una grande forza".