Livorno, ragazzo di 18 anni precipitato dal ponte di Calafuria: è grave

Livorno 1 settembre 2024 - È finita male per un 18enne la nottata tra sabato 31 agosto e domenica 1 settembre, precipitato per una decina di metri dal ponte di Calafuria, vicino alla discoteca Precisamente a Calafuria sul litorale di Livorno. Ha riportato più traumi ed è stato ricoverato al pronto soccorso di Livorno. Non è però in pericolo di vita.

Tutto è successo dopo le 4 di domenica 1 settembre. Dopo avere trascorso la serata con gli amici, ha lasciato il locale per dirigersi alla sua auto lungo l'Aurelia che in quel tratto del Litorale è al buio durante la notte.

Forse dirigendosi alla sua vettura, il 18enne si è sporto troppo dalla balaustra del ponte di Calafuria sbilanciandosi e precipitando nel vuoto sulla sottostante scogliera.

Chi ha assistito all'incidente ha subito allertato il 112. Sul posto sono accorti vigili del fuoco, operato della Misericordia di Livorno Sud Antignano, l'automedica e una pattiglia della polizia. I soccorritori hanno faticato a recuperare il 18enne che era precipitato in un punto impervio della scogliera. Hanno collaborato nel soccorso che gli addetti alla sicurezza della discoteca. Una volta immobilizzato sulla barella, il giovane è stato issato fino alla strada dove lo aspettava l'ambulanza che d'urgenza lo ha trasferito al pronto soccorso dove era stata allertata la shock room.

Un caso simile si è verificato nello stesso posto l'8 agosto quando un altro giovane, un 20enne, intorno alle 5 del mattino, semistordito forse per l'alcol all'uscita dalla discoteca Precisamente a Calafuria decise di fare un tuffo in mare. Si spoglio' e si lanciò, ma cadde rovinosamente sugli scogli. Fu recuperato con l'elicottero e trasferito all'ospedale di Cisanello per i gravi traumi riportati alla testa e al volto.