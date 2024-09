Accerchiano giovane e lo rapinano, due arresti a Livorno

Livorno, 20 settembre 2024 – Ennesimo episodio di criminalità a Livorno. Due uomini di origine tunisina, 31 e 28 anni, già noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati in concorso dalla polizia per rapina ai danni di un ragazzo che era appena uscito dall'abitazione della sua fidanzata in zona piazza XI Maggio a Livorno. I due sono stati aiutati da un complice, che è riuscito a scappare. E' stata proprio la fidanzata del ragazzo a chiedere aiuto al 112 dopo aver visto dalla finestra di casa l'aggressione da parte di tre uomini. Le volanti arrivate sul posto hanno soccorso il ragazzo, nell'aggressione ha riportato escoriazioni alle mani ed alle ginocchia, che ha poi riferito agli agenti di essere stato rapinato poco prima da tre stranieri.

La vittima ha raccontato che aveva appena fatto un prelievo a un bancomat di piazza XI Maggio e quando si è incamminato verso casa è stato accerchiato in un vialetto pedonale dai tre che, dopo avergli intimato, minacciandolo, di consegnare tutto quello che aveva, lo hanno aggredito fisicamente togliendogli la felpa nella cui tasca aveva il portafogli. A quel punto i rapinatori si sono dati alla fuga lasciando il ragazzo a terra sanguinante. I poliziotti, grazie alla descrizione della vittima e alle indicazioni di due passanti che avevano assistito all'accaduto e seguito a vista gli aggressori, sono riusciti a rintracciarne due vicino a piazza San Marco. Questi ultimi, vedendo le volanti hanno cercato di scappare ma sono stati subito bloccati e quindi arrestati.