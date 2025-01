Rigassificatore, Giani: “Autorizzazione a Piombino fino 2026, poi via”

Firenze, 8 gennaio 2025- "L'autorizzazione per il rigassificatore di Piombino è fino all'aprile del 2026 quindi, finché dipende da me, nel 2026 noi ringrazieremo per l'azione importante che il rigassificatore ha svolto in questi tre anni in Italia", ma "l'autorizzazione è per tre anni, poi va via. Non è una dialettica con la Liguria, non è una partita tra Regioni".

Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, a margine di un evento a Firenze commentando l'approvazione, ieri, da parte del Consiglio regionale della Liguria di una mozione contro il trasferimento del rigassificatore da Piombino a Vado Ligure/Savona. "Noi lo abbiamo autorizzato per tre anni - ha aggiunto Giani - dopo i tre anni sarà il Governo a scegliere dove metterlo tra le altre Regioni italiane".