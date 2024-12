Livorno, rissa a più riprese tra decine di giovanissimi: avevano caschi e cinghie

Livorno, 5 dicembre 2024 – Una scintilla, forse uno sguardo o una parola di troppo. E tra due gruppi di giovanissimi è stato il caos a Livorno. Accade nella giornata di giovedì 5 dicembre a più riprese. Le prime avvisaglie in mattinata a Porta a Mare, dove i due gruppi si sarebbero scontrati senza esclusione di colpi. In questo caso, a segnalare cosa stava accadendo, anche gli uomini del servizio di vigilanza del centro commerciale.

L’intervento delle forze dell’ordine, che hanno poi monitorato i giovani nei loro spostamenti, è stato provvidenziale. Ma la situazione non è migliorata nel pomeriggio, quando ci sono stati nuovi tentativi di contatto tra gli stessi gruppi.

Decine i giovanissimi coinvolti, molti di loro armati di cinghie, bastoni, caschi e passamontagna. Ancora una volta l’intervento di polizia e carabinieri è stato fondamentale per evitare le violenze. Ma la tensione è rimasta alta. I movimenti dei due gruppi si sono svolti sotto gli occhi di tanti livornesi che in questi giorni sono già in giro per lo shopping natalizio. Le forze dell’ordine adesso indagano sulla vicenda.