Ruba portafogli e bancomat: 30enne denunciata

Livorno, 1 novembre 2024 – Una donna di 30 anni, senza fissa dimora, è stata denunciata dai carabinieri della stazione di Collesalvetti per furto. Il modus operandi della donna era lo stesso: si aggirava per un supermercato del posto nelle ore di punta, soprattutto quando era molto frequentato, e approfittando della distrazione momentanea delle persone mentre facevano la spesa, si sarebbe impossessata di tre portafogli. I tre furti sarebbero avvenuti nell’arco di una settimana. Le vittime si sono accorte che il loro portafogli gli era stato rubato solo in un secondo momento, quando giungevano alle casse per pagare. Ma la donna, una volta commesso il furto, non perdeva tempo e andava ai vari bancomat per prelevare contanti dalle carte di credito che trovava nei portafogli. Le vittime dei furti infatti hanno poi constatato che da alcune carte di pagamento che avevano nei portafogli, prima che venissero bloccate, erano stati effettuati cospicui prelievi e pagamenti vari, per un totale di 2200 euro. L’Arma dei Carabinieri ha condotto le indagini attraverso l’acquisizione e la visione delle telecamere di videosorveglianza del negozio e degli sportelli atm interessati dai prelievi, individuando la presunta responsabile, già conosciuta alle forze dell’ordine. Adesso la donna, senza fissa dimora sul territorio, dovrà rispondere all’autorità giudiziaria di Livorno di furto aggravato ed indebito utilizzo di strumenti di pagamento. Come precisa la nota stampa diramata dai carabinieri, nel rispetto dei diritti delle persone indagate, sono da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento, indagini preliminari, fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile. Maurizio Costanzo