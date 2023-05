Rubava orologi Rolex con la tecnica dell’abbraccio, arrestata dai carabinieri

Livorno, 17 maggio 2023 – È ritenuta responsabile di aver compiuto tre furti, con la tecnica dell'abbraccio, e una rapina ai danni di anziani per impossessarsi di preziosi orologi Rolex, per un valore complessivo di oltre 100mila euro, che le vittime portavano al braccio. Per questo una donna di 28 anni è stata arrestata a Livorno dai carabinieri nel corso di un controllo.

Durante un servizio di pattuglia i militari ha notato un'auto di grossa cilindrata che si aggirava per le strade del centro di Livorno e dopo averne monitorato i movimenti hanno deciso di controllarne gli occupanti, i quali hanno cercato di far perdere le proprie tracce approfittando del traffico cittadino.

I carabinieri sono comunque riusciti a bloccare l'auto con a bordo un uomo e una donna, residenti nel nord Italia, rispettivamente di 33 e 28 anni, i quali, da una verifica sono risultati gravati da numerosi precedenti. In particolare la donna è risultata destinataria di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere perché ritenuta l'autrice di tre furti e una rapina. La 28enne è stata associata presso il carcere di Pisa.