Rubò energia elettrica, colpì a un occhio un passante e morse un poliziotto a un braccio: cumulo di condanne, arrestata

Polizia in via Garibaldi (Foto Novi)

Livorno, 25 marzo 2023 – Ha cumulato condanne per 6 anni di carcere passate in giudicato e ieri è stata arrestata dalla Squadra mobile. Gli agenti hanno eseguito il provvedimento emesso dalla Procura di Livorno a carico di una donna di 51 anni, straniera e non in regola con il permesso di soggiorno in Italia e già ben nota alle forze dell'ordine per i suoi precedenti, soprattutto nella zona di piazza Garibaldi, dove risiede e gravita, dal 2007 a oggi. I reati oggetto del provvedimento fanno riferimento al solo arco temporale tra il 2018 e il 2020 e riguardano delitti commessi contro la persona, contro il patrimonio e la detenzione e cessione di sostanze stupefacenti.

In particolare tra i reati commessi è compreso un furto di energia elettrica con manomissione del contatore all’interno di un appartamento di via Garibaldi, dove la donna abitava. In un’altra occasione, sempre in piazza Garibaldi, aveva colpito a un occhio una passante, tentando di estorcergli del denaro, ma una pattuglia della polizia di Stato l’aveva arrestata. Innumerevoli sono stati gli episodi in cui la donna ha oltraggiato e ha compiuto resistenza nei confronti delle pattuglie intervenute. In una di queste circostanze morse un poliziotto a un braccio. Rintracciata in piazza Garibaldi, è stata portata nel carcere di Pisa.