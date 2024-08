Russel Crowe a Castiglioncello. Il concerto con la sua band

Torna anche quest’anno sulla Costa degli Etruschi, uno dei più suggestivi ed interessanti festival estivi italiani, il Castiglioncello Festival che, nello magnifico scenario di Castello Pasquini, offreuna ricca rassegna estiva di musica e teatro.

Ad aprire la rassegna Russel Crowe. Il 5 agosto un evento internazionale, sul palco del Castiglioncello Festival Russel Crowe & The Gentleman and the Barbes, l’istrionico artista, attore premio Oscar che ha vinto circa 40 premi internazionali, suonera’ con la sua band per un concerto che lui stesso definisce un evento, un happening: "È fluido - commenta Crowe - è come un festival in cui raduno artisti che stimo, musicisti e cantastorie, e mettiamo su uno spettacolo.

Rivisitiamo numerosi successi della storia della musica ridando vita a brani iconici, attraverso nuovi arrangiamenti, per regalare al pubblico un’esperienza davvero straordinaria". L’idea è nata nel 2009 in un pub fuori Londra e da allora è andata avanti. Con questa straordinaria configurazione, Crowe mette in primo piano The Gentlemen Barbers. "Rivisitiamo numerosi successi della storia della musica – prosegue Crowe - ridando vita a brani iconici, attraverso nuovi arrangiamenti, per regalare al pubblico un’esperienza davvero straordinaria".

"Il mio viaggio verso il cinema inizia suonando, facendo tournée e pubblicando dischi. Questo lavoro mi ha portato al teatro musicale (Grease, Rocky Horror Show, Blood Brothers) e, miracolosamente, un regista mi ha visto recitare in Blood Brothers chiedendomi di fare un provino" conclude Russel Crowe, indimenticato protagonista del film ’Il gladiatore’ che lo ha fatto diventare ormai un vero mito. Crowe si è anche innamorato dell’Italia dove passa perodi sempre più lunghi non solo per spettacoli e impegni di lavoro.

Il Castiglioncello Festival è organizzato da Leg Live Emotion Group con il supporto della Fondazione Armunia e del Comune di Rosignano Marittimo - Assessorato alla Cultura e Turismo

Il festival priopone subito dpo un altro appuntamento. I l 6 agosto infatti Paolo Crepet, psichiatra, sociologo, educatore, saggista e opinionista italiano, sarà protagonista sul palco di Castello Pasquini con la sua nuova conferenza spettacolo ‘Mordere il Cielo’. Creper racconta: "Per tornare a “mordere il cielo” occorre ritrovare il coraggio di nuove eresie, rinnovare ribellioni per inseguire le nostre unicità, diffidando di quella grigia normalità dietro la quale si nasconde il sinistro rumore della neutralizzazione dell’anima".

Maila Papi