San Silvestro, controllate 210 persone. Quattro denunce e un agente ferito

Livorno, 2 gennaio 2025 - Per i festeggiamenti della notte di San Silvestro, la Questura di Livorno ha impiegato a partire dal pomeriggio del 31 dicembre e per le prime ore del 1 gennaio 2025, moduli rafforzati di vigilanza del territorio, che hanno portato al controllo di 210 persone e alla denuncia di 4. In particolare durante il controllo su un’auto lungo l’Aurelia, in zona Montenero, i poliziotti hanno sorpreso e denunciato tre ragazzi che erano a bordo del mezzo, perché in possesso di una bomboletta spray di gel urticante a getto balistico, con percentuale di sostanza offensiva ben superiore al limite legale che consente il libero possesso e quindi considerata un’arma propria non da sparo. L’eventuale utilizzo di tale strumento offensivo, specie in zone affollate, avrebbe provocato pesanti ripercussioni sulla sicurezza delle persone presenti.

Inoltre, sul Viale Italia, sempre la Squadra Volanti è intervenuta in ausilio di un equipaggio della Polizia Locale di Livorno, che aveva fermato uno scooter su cui stava viaggiando uno straniero, visibilmente in stato di ebbrezza, che stava creando pericolo per la circolazione.

Proprio a causa del suo stato di alterazione, il conducente ha opposto strenua resistenza contro gli agenti della Polizia Locale e, successivamente, contro gli operatori delle Volanti. A peggiorare la situazione l’intervento di una ragazza straniera, accorsa in suo aiuto e che si è scagliata contro i poliziotti ferendone lievemente uno a una mano. Al termine degli accertamenti, al conducente è stato riscontrato un tasso alcolemico superiore a più del doppio del limite legale. Dovrà così rispondere del reato di guida in stato d’ebbrezza alcolica e, in concorso con la giovane donna moldava, intervenuta per aiutarlo nel tentativo di sottrarsi ai controlli, dei reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Non si sono registrate poi criticità particolari durante i servizi di tutela dell’ordine pubblico per tutta la durata de i festeggiamenti che si sono svolti alla Terrazza Mascagni.