San Vincenzo piange Tania Grillandini, vedova del sindaco Mencarelli

San Vincenzo (Livorno), 4 settembre 2024 – Lutto a San Vincenzo per la scomparsa di Tania Grillandini. “Il sindaco Paolo Riccucci e l’amministrazione comunale – si legge sui social – appresa la triste notizia della scomparsa della concittadina Tania Grillandini, intendono esprimere le più sentite condoglianze alla famiglia in questo momento di dolore”.

Vedova di Loriano Mencarelli, sindaco di San Vincenzo dal 1983 al 1989, Tania Grillandini era conosciuta in tutta la Valdicornia per il suo importante ruolo in Unicoop. La sua scomparsa rappresenta una dolorosa perdita per tutta la comunità.