San Vincenzo, 3 dicembre 2021 – Si apre il programma delle manifestazioni natalizie con l’inaugurazione della pista di pattinaggio sul ghiaccio. Dalla pista di pattinaggio sul ghiaccio, che verrà inaugurata sabato 4 dicembre alle 16 in piazza Mischi, al villaggio degli Elfi. Passando per concerti, musica live, mostre, spettacoli di magia ed esibizioni sportive. Ma anche laboratori e letture di Natale, merende e Capodanno del mare. Prenderanno infatti il via in questi giorni, e andranno avanti fino al prossimo 9 gennaio, gli appuntamenti del ‘Verde Dicembre’ di San Vincenzo, che torna dopo lo stop causato dall’emergenza sanitaria ed è stato organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni e le attività del territorio. «Un mese di eventi – ha sottolineato il sindaco Paolo Riccucci – su cui l’amministrazione ha intenzione di investire molte energie, proprio in ottica di destagionalizzazione dei flussi turistici per valorizzare il paese. Si tratta infatti di un periodo particolare nell’ambito del quale, sul nostro territorio, arrivano molte persone che vivono fuori e che abitualmente frequentano San Vincenzo anche nei mesi estivi. Le scuole poi chiudono, e tanta gente viene anche dai Comuni limitrofi per vivere l’atmosfera del Natale. Per questo – ha concluso - vogliamo farci trovare pronti e con un’offerta adeguata». Per consultare gli eventi, giorno per giorno, visitare la sezione ‘eventi’ del sito Visit San Vincenzo (https://visitsanvincenzo.it/it/san-vincenzo/eventi/).

© Riproduzione riservata