Sciopero contro i licenziamenti, i lavoratori della “Ruggiero” dal sindaco

Livorno, 30 settembre 2023 – Già alle 8 di ieri mattina i dipendenti della società di logistica Ruggiero Trasporti con i sindacalisti di Usb erano davanti ai cancelli dei piazzali Mercurio, all’interporto di Guasticce, per proseguire con lo sciopero contro i licenziamenti, i contratti a termine in scadenza che potrebbero non essere rinnovati e per sollecitare più sicurezza sul lavoro. Contro la contestazione disciplinare inviata a un dipendente "accusato di effettuare i viaggi tra i piazzali portuali per spostare le auto sbarcate, o da imbarcare sulle navi, – denunciò il il 18 settembre il sindacato Usb – andando troppo piano".

Per garantire un numero adeguato di spostamenti delle auto "i lavoratori sono costretti a non rispettare i limiti di velocità in superstrada (90 km/h) – sottolineò il sindacato – e nei piazzali (10 o 30 km/h)". Di qui il primo sciopero nei pressi dei piazzali Mercurio, dove la società Ruggiero ha in appalto la movimentazione delle auto. In quella occasione i lavoratori in presidio hanno subito aggressioni.

Ieri, dopo due ore di presidio all’Interporto, i lavoratori Ruggiero si sono spostati a Livorno in consiglio comunale.

«Abbiamo deciso di recarci in consiglio comunale perché pensiamo che anche le istituzioni debbano intervenire sulla vertenza Mercurio-Ruggiero – ha dichiara Giovanni Ceraolo coordinatore provinciale di Usb – per perorare i diritti dei lavoratori e compiere un sforzo di moral suasion sui vertici di Mercurio e Ruggiero per far aprire un tavolo di confronto".

Infatti il sindaco Luca Salvetti, che ha ricevuto la delegazione dei dipendenti Ruggiero e del sindacato Usb, ha garantito: "Mi farò parte attiva con il Prefetto di Livorno per facilitare l’attivazione del tavolo di confronto tra le parti in Prefettura".

Poi il confronto con la presidente della commissione lavoro del Comune Francesca Pritoni che ha assicurato la convocazione in tempi brevi della commissione sulla vertenza Ruggiero.

Ai lavoratori Ruggiero è stata espressa inoltre la solidarietà dei gruppi consiliari di Buongiorno Livorno, Potere al Popolo e Cinque Stelle.

I dipendenti Ruggiero sono arrivati così al quarto presidio consecutivo dopo quelli del 22 settembre e del 25 settembre davanti ai piazzali della Mercurio e dopo quello del 26 settembre all’Autoparco Il Faldo di Collesalvetti, gestito dalla Autotrade & Logistics, dove la Ruggiero Trasporti ha un altro appalto.

Il sindaco Usb intanto ha annunciato: "Andremo avanti con lo sciopero, o altre iniziative di protesta nella speranza che già per lunedì 2 ottobre ci possa essere una svolta con la convocazione del tavolo in Prefettura".

di Monica Dolciotti