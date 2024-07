Sciopero dei lavoratori Toremar, a Portoferraio pronto il piano comunale

Portoferraio ( Livorno), 19 luglio 2024 - In piena stagione turistica, lo sciopero dei lavoratori Toremar del 16 luglio rischia di mettere in ginocchio il traffico portuale di Portoferraio e Piombino, già congestionato dal flusso turistico dell’alta stagione.

Si ricorda che la mobilitazione inizierà dalla mezzanotte, due le corse garantite da Portoferraio (alle 5.20 del mattino e alle 18.50) e due da Piombino (alle 7 e alle 21). La mobilitazione è stata indetta dalle sigle Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti in seguito alla decisione della compagnia di non partecipare al bando di gara per la continuità territoriale marittima che mette a rischio 2569 posti di lavoro.

Alto il rischio di lunghissime code agli imbarchi/sbarchi già da domani (sabato 20), perché molti potrebbero anticipare la partenza o l’arrivo, e di attese interminabili sotto il solleone e le alte temperature. L’amministrazione di Portoferraio ha emesso un’ordinanza per lo sgombero di due parcheggi dove si allestiranno aree per i veicoli in transiti con punti di assistenza del volontariato: una al parcheggio all’ex residence e l’altra nel parcheggio di viale Zambelli, sede del mercato settimanale. Saranno inoltre disponibili punti di accoglienza alla Centrale Gourmet e all’ex Biglietteria Toremar, dotati di bagni e aria condizionata. La Protezione Civile invita la cittadinanza a limitare gli spostamenti in entrata e uscita da Portoferraio. La Polizia locale, in collaborazione con le altre forze dell’ordine, gestirà il traffico veicolare con rinforzi che, già da sabato mattina, arriveranno dai comuni di Porto Azzurro, Campo nell’Elba, Marciana e Marciana Marina. In caso di necessità si potrà contare sulla disponibilità delle Protezioni civili dell’Elba occidentale, della Racchetta edi Porto Azzurro».