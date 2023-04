Scippa un anziano che ha appena prelevato i soldi al bancomat, ma alcuni passanti lo bloccano e lo consegnano ai carabinieri

Livorno, 7 aprile 2023 – Un anziano ultraottantenne è stato scippato in centro di 100 euro appena prelevati a uno sportello bancomat, ma i carabinieri hanno denunciato l’autore del colpo: è un ragazzo di 18 anni.

Alla scena del furto con destrezza aveva assistito alcuni passanti che sono prontamente intervenuti a favore della vittima bloccando il giovane e facendogli restituire i soldi. Nel contempo sono stati chiamati i carabinieri, che hanno portato il ragazzo in caserma denunciandolo.

Un ulteriore intervento dei carabinieri è avvenuto in un negozio del centro il cui titolare aveva segnalato l’atteggiamento sospetto di due giovani. A seguito del controllo, uno dei due, un 19enne, è stato trovato in possesso di tre involucri contenenti marjuana, per un peso complessivo di 5 grammi.

Il giovane, residente a Firenze, è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti.