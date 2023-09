Collesalvetti, ritrovato uomo scomparso dopo notte di ricerche

Collesalvetti (Livorno), 21 settembre 2023 – Ritrovato uomo di 86 anni di cui non si avevano più notizie dalla mezzanotte tra mercoledì 20 e giovedì 21 settebre. I familiari avevano dato l’allarme ai carabinieri, con l’attivazione quindi dei vigili del fuoco del comando di Livorno. L’uomo non ha fatto rientro a casa e i familiari, allarmati, si erano rivolti alle forze dell’ordine.

Per i vigili del fuoco hanno operato i nuclei Dedalo (per l'individuazione del cellulare del disperso), cinofili, Sapr (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto), personale Tas (Topografia Applicata al Soccorso) e un Ucl (Unità di Comando Locale). Nella zona di via del Cipresso è stato attivato il Pca (Posto di Comando Avanzato), per il coordinamento delle operazioni. Hanno partecipato anche Polizia Provinciale e associazioni di volontariato.