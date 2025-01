Scongiurati 76 licenziamenti alla Bertani

Scongiurati i licenziamenti dei 76 dipendenti dei piazzali Bertani a Livorno, a seguito della conclusione dell’appalto precedentemente affidato ad Asg Consulting. A sottolinearlo in una nota è il prefetto Giancarlo Dionisi. "La prefettura di Livorno - spiega - è lieta di annunciare la conclusione positiva di un percorso di dialogo e confronto che ha portato alla firma di un importante accordo di massima, volto a tutelare i 76 lavoratori impegnati nei piazzali auto della Società Bertani. L’accordo, siglato in prefettura con il supporto di Cgil e Uil, e con la partecipazione della società Bertani, rappresenta un primo passo fondamentale per garantire la continuità occupazionale e aprire prospettive concrete di stabilità futura". L’intesa, prosegue il prefetto, "prevede il ricorso, in questa fase iniziale, a contratti a tempo determinato tramite una società interinale". La Bertani "apre alla possibilità di un futuro passaggio verso contratti a tempo indeterminato".