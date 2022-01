Portoferraio (Livorno), 17 gennaio 2022 - Tre classi quinte dell'Isis Foresi – la quinta A e la quinta B del liceo delle Scienze umane e la quinta A del liceo scientifico – hanno partecipato al progetto 'La cultura del dono: stili di vita salutari per un futuro da cittadini consapevoli' promosso dalla Regione Toscana, dall’Organizzazione toscana trapianti e dalla struttura di Educazione e promozione della salute dell’Asl – zona Elba. Il progetto curato dalla professoressa Trafeli ha come obiettivo la sensibilizzazione della popolazione scolastica sul tema della donazione degli organi.

Gli alunni del Foresi si sono formati alla cultura della donazione incontrando medici specializzati nel trapianto di organi, nell’organizzazione della donazione del sangue e del midollo osseo, persone che hanno beneficiato di un trapianto ed iscritti all’Associazione Italiana Donatori di Organi. Hanno inoltre partecipato alla visione di un film sul tema della donazione. In una seconda fase, i ragazzi hanno avuto una parte attiva nella promozione della cultura del dono realizzando un questionario e quindi un sondaggio su tre fasce d’età della popolazione elbana (18-20 anni, 30-50 anni, 50-70 anni) al fine di valutarne il livello di conoscenza sulla donazione degli organi. Il prodotto finale di questa indagine è stata la realizzazione di depliant informativi consegnati sabato scorso ai rappresentati dei comuni di Portoferraio, Rio, Porto Azzurro, Capoliveri e Marciana Marina che andranno ad arricchire le informazioni erogate dai rispettivi Uffici Anagrafe. Hanno partecipato in modalità mista (presenza o collegamento via Google Meet) alla consegna dei depliant le classi coinvolte nel progetto e la responsabile del progetto per l’Asl elbana, la dottoressa Rita Ferrini.