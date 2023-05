Sequestrate in porto a Livorno otto tonnellate di rifiuti pericolosi: erano dirette in Senegal

Livorno, 20 maggio 2023 – Otto tonnellate di rifiuti speciali pericolosi dirette in Senegal sono state sequestrate nel porto di Livorno dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm) insieme ai militari del Comando carabinieri per la Tutela Ambientale e la Transizione Ecologica-Nucleo Operativo Ecologico di Grosseto, coordinati dalla Procura della Repubblica di Livorno.

Il carico, dichiarato come «motori scooter, accessori e parti di ricambio», era in realtà costituito da 49 motocicli fuori uso e privi degli avantreni, asportati con taglio netto e accatastati all'interno del container. I motocicli, tutti provenienti dal circuito della rottamazione, erano ancora completi di tutte le parti, comprese freni, dischi, sospensioni, ammortizzatori e telai.

L'esportatore, un senegalese residente in Italia, è stato denunciato all'autorità giudiziaria per il reato di traffico illecito di rifiuti speciali pericolosi.

È risultato titolare di partita Iva nell'ambito del commercio di autovetture. Il sequestro e le indagini sono ancora in corso, in stretta sinergia operativa tra Noe carabinieri, Adm e Procura della Repubblica di Livorno per individuare altre persone coinvolte.