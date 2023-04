Livorno, 53 chili di cocaina purissima nel container

Livorno, 1 aprile 2023 - Maxi sequestro di droga a Livorno da parte della guardia di finanza e dei funzionari Adm del locale Reparto Antifrode dell’Ufficio delle Dogane.

I movimenti notturni intorno a un container hanno destato sospetti e i finanzieri si sono quindi avvicinati con cautela cogliendo in flagranza tre uomini che stavano scaricando dei pacchetti dall’interno del container (proveniente dal Sud-America). Si trattava di cocaina pura: in totale 53 chili di “neve” suddivisa in decine di panetti. I tre albanesi sono stati arrestati e portati in carcere a Livorno.

Il sequestro a Livorno

Lo stupefacente, dopo essere stato campionato e analizzato dal laboratorio chimico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Livorno, su disposizione della Procura della Repubblica verrà distrutto presso l’inceneritore e così strappato alle piazze di spaccio dove avrebbe fruttato, alla criminalità organizzata, oltre 10 milioni di euro.