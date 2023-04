Si ribalta con l’auto in via del Littorale

Livorno, 8 aprile 2023 – Auto ribaltata stamani verso le 6 in via del Littorale. L’uomo di 47 anni che era alla guida ha riportato un forte stato di shock ma nessun trauma grave. Le cause dell’incidente sono da accertare, l’auto procedeva in direzione sud e l’asfalto era abbondantemente bagnato.

Sono intervenuti i vigili del fuoco per rimettere in sicurezza veicolo e tratto stradale, mentre i volontari di un’ambulanza della Svs si sono presi cura dell’uomo trasportandolo all’ospedale.