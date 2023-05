Sorpresi dal temporale, due escursionisti si smarriscono: soccorsi dai vigili del fuoco

Livorno, 21 maggio 2023 – In questi giorni il maltempo sta mettendo in ginocchio l’Italia. Danni e lutti in Emilia Romagna, preoccupazione dappertutto. Anche per una giovane coppia di escursionisti che oggi pomeriggio, verso le 15,15, è stata sorpresa da un forte temporale e ha perso l’orientamento mentre si trovava alle Cascatelle, nella zona del Corbolone.

I vigili del fuoco però sono riusciti a rintracciare presto i due giovani, in buone condizioni di salute, e ad accompagnarle in sicurezza fino alla strada principale.

Un bell’intervento a lieto fine.