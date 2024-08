Sorpreso a rubare prende a calci e pugni una guardia

Livorno, 22 agosto 2024 – Un cittadino tunisino di 20 anni è stato arrestato in flagranza dalla polizia per tentata rapina impropria in centro a Livorno. È successo ieri, 21 agosto, quando un addetto alla vigilanza all'interno di un'attività commerciale di via Marradi ha sorpreso il 20enne a rubare un capo di abbigliamento. Il giovane per fuggire ha colpito la guardia con calci e pugni.

Il vigilante poco prima di bloccarlo aveva provato a convincerlo a lasciarlo andare se gli avesse consegnato la maglia dicendogli che non avrebbe chiamato le forze dell'ordine. Il tunisino, secondo gli accertamenti della polizia, sarebbe responsabile di episodi analoghi nei giorni scorsi, è stato quindi portato in questura e arrestato con l'accusa di tentata rapina impropria.