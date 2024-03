Blitz dei carabinieri, trovato in casa mentre confeziona le dosi di cocaina da spacciare

Livorno, 27 marzo 2024 – I carabinieri del Nor di Livorno, coadiuvati dai colleghi della Stazione di Ardenza, hanno arrestato un uomo di 49 anni, livornese, e denunciato a piede libero un 55enne per detenzione ai fini di spaccio.

I militari hanno individuato un appartamento nel quartiere La Leccia che di recente era stato oggetto di alcune segnalazioni da parte di condomini. I carabinieri hanno quindi effettuato una perquisizione nel corso della quale hanno sorpreso il 49enne a confezionare numerose dosi di cocaina mentre il 55enne, presente all’interno dell’appartamento, aveva con sé 20 grammi di cocaina, 600 euro in banconote di vario taglio, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento delle dosi da spacciare.

Il giudice del Tribunale di Livorno ha disposto per il 49enne la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, mentre per il 55enne è scattata la denuncia in stato di libertà per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.