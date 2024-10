Spaccio e microcriminalità, operazione congiunta a Livorno

Livorno, 4 ottobre 2024 – Operazione congiunta a Livorno contro spaccio e microcriminalità nelle zone tra piazza della Repubblica Garibaldi, Piazza dei Mille e piazza Venti Settembre dove nelle ultime settimane si sono verificate risse con accoltellamenti e escalation di furti su auto e spaccio.

Tutto questo dopo l’ultimo comitato di ordine pubblico presieduto dal nuovo prefetto Giancarlo Dionisi che ha deciso per una operazione, "ad alto impatto" coinvolgendo non solo forze dell'ordine con unità cinofile antidroga, ma anche Usl, ispettorato del lavoro e vigili del fuoco per monitorare persone, attività commerciali e i soggetti che frequentano queste zone.

Bilancio: due arresti e una ventina di identificati.