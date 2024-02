Spaccio vicino alle scuole, un arresto e una denuncia

Piombino (Livorno), 11 febbraio 2024 – Nuova operazione antidroga del Commissariato di polizia, effettuata vicino ad una scuola elementare: un giovane piombinese arrestato, uno denunciato, sequestrati 630 grammi di hashish, 3 di cocaina e denaro contante per circa 300 euro.

Nella tarda mattinata di giovedì scorso, infatti, la Squadra anticrimine del Commissariato, ha condotto un’operazione antidroga, nelle adiacenze di una scuola elementare, perché durante un controllo l’attenzione dei poliziotti era stata richiamata dai movimenti di alcuni giovani che confabulavano fugacemente tra loro e si introducevano con circospezione in un condominio, da cui poi, uno di essi, usciva subito dopo.

A quel punto, gli investigatori hanno deciso di intervenire sorprendendo il giovane con circa 11 grammi di hashish e 80 euro in banconote da 20, decidendo poi di estendere il controllo all’abitazione. Fatto ingresso nel suo domicilio, gli operatori si imbattevano in un altro giovane, innervosito dalla loro presenza. L’agitazione di quest’ultimo persuadeva i poliziotti dell’opportunità di avviare una perquisizione domiciliare, che ha consentito di trovare nella sua disponibilità 636 grammi di hashish ed un bilancino di precisione, oltre a denaro contante per 215 euro.

Entrambe le persone controllate, cittadini comunitari da poco maggiorenni, venivano condotte negli uffici del Commissariato di Piombino, dove, al termine degli atti di rito, il primo dei fermati è stato denunciato, mentre il secondo è stato arrestato nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e collocato agli arresti domiciliari, nell’attesa dell’udienza di convalida.

Il bilancio dell’attività intrapresa dal Commissariato di polizia di Piombino nel contrasto agli stupefacenti, nel breve lasso di tempo trascorso dall’inizio dell’anno, sale così a 4 arresti, 4 denunce, 1,3 kg di hashish, 12 grammi di cocaina e circa 3.000 euro sequestrati.

Da ricordare che il procedimento non è ancora definito e, pertanto, le contestazioni dovranno essere ulteriormente verificate nell’eventuale giudizio. Solo una sentenza definitiva di condanna potrà far ritenere colpevoli gli indagati.