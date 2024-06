Spara colpi a salve fuori dall’Acquaparco e fugge. Denunciato settantenne

Cecina, 28 giugno 2024 – I carabinieri di Cecina hanno denunciato un uomo di oltre 70 anni residente in zona, per aver esploso, senza un motivo apparente alcuni colpi d’arma da fuoco, poi rivelatisi a salve, nei dintorni di un parco acquatico (l’Acquavillage a Marina). C’erano numerose persone. L’uomo dovrà rispondere del reato di accensioni ed esplosioni pericolose. I fatti risalgono alla tarda mattinata del 26 giugno, quando i militari sono intervenuti nelle vicinanze del parco giochi da dove venivano segnalate svariate esplosioni di colpi d’arma da fuoco da parte di un uomo poi fuggito in bicicletta.

I militari sono intervenuti nei pressi del noto parco giochi frequentato da numerosi avventori dopo che erano state segnalate svariate esplosioni di colpi d’arma da fuoco per mano di un uomo che subito dopo era scappato in bicicletta. I carabinieri si sono fin da subito messi sulle tracce dell’uomo, riuscendo a rintracciarlo in breve tempo vicino alla sua abitazione. È stata poi la perquisizione a consentire ai militari di trovare e sequestrare, oltre alla pistola scacciacani modello Kimar 92 calibro 8, anche il relativo munizionamento a salve ancora integro.