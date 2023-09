Tragedia alle Spiagge Bianche, due morti annegati

Rosignano (Livorno), 23 settembre 2023 – Tragedia alle Spiagge Bianche di Vada: la tentazione di fare un bagno nel primo giorno d’autunno è stata fatale per due turisti ungheresi di 46 e 48 anni, che avevano scelto la costa livornese per una vacanza con le rispettive famiglie, compresi i figli minori che hanno assistito alla scena.

Il mare mosso e il libeccio non avevano scoraggiato i due ma la corrente li ha presto trascinati al largo e non sono riusciti a rientrare. E’ scattato l’allarme, con le grida dei loro familiari che chiedevano aiuto, ma non c’è stato nulla da fare. E' stato impegnativo anche recuperare i corpi a causa del mare mosso.

Sul posto i vigili del fuoco di Cecina, i sommozzatori di Livorno, la guardia costiera, la Pubblica Assistenza di Rosignano.

Una tragedia che ricorda quella del 4 luglio scorso, quando un 47enne moldavo morì annegato davanti a moglie e figli in condizioni meteo del tutto simili a quelle odierne.