Spilla soldi a una donna facendole assumere droga

Porto Azzurro (Livorno), 11 aprile 2023 – I carabinieri di Porto Azzurro hanno denunciato un giovane per circonvenzione d’incapace.

Ai carabinieri erano giunte alcune segnalazioni relative a una signora che aveva l’abitudine di regalare somme di denaro sproporzionate in cambio di piccole commissioni. Per tutelare la donna, i militari sono andati a casa sua trovandola in compagnia di un 28enne dominicano. I due sono stati sorpresi a consumare sostanza stupefacente.

Il ragazzo è stato trovato con 1,46 grammi di marijuana e la donna 0,36 grammi. Dopo il controllo, i militari hanno notato la donna lasciare l’appartamento, seguita dal suo ospite, e recarsi a uno sportello bancomat. Altri militari, in abiti civili, allertati dai colleghi, hanno seguito i due: mentre la donna effettuava un prelievo, l’uomo restava a distanza. Poi la signora ha consegnato il denaro al giovane che ai militari non ha saputo fornire alcuna motivazione circa la consegna di ben 300 euro.

In considerazione dell’accertata condizione di deficit della signora, l’uomo è stato denunciato per circonvenzione di incapace nonché perché gravemente indiziato di spaccio mentre la donna è stata segnalata all’Autorità Prefettizia quale assuntrice.