Spruzzano spray al peperoncino nel bus: due minorenni nei guai

Livorno, 18 aprile 2024 – Due giovani studenti di Piombino sono stati denunciati dai carabinieri al tribunale dei minori di Firenze per aver spruzzato spray al peperoncino per autodifesa all’interno di un autobus. Difficoltà a respirare e lacrimazione sono gli effetti provocati ai passeggeri che stavano viaggiando sul mezzo quando la sostanza urticante è stata diffusa nel mezzo. L’autista, costretta a fermare il mezzo in via Don Minzoni, ha fatto scendere i minori per consentire loro di riprendersi e per arieggiare l’abitacolo, saturo della sostanza urticante, interrompendo la corsa per almeno 15 minuti. Il bus ha ripreso la marcia quando le condizioni dell’abitacolo sono tornate accettabili. L’autista e gli altri passeggeri non hanno riportato lesioni. A carico dei presunti responsabili, due studenti piombinesi di origini straniera alla cui identificazione i militari sono giunti sia mediante le telecamere del mezzo che per diretta conoscenza dei loro coetanei, i carabinieri hanno presentato informativa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze. L’ipotesi di reato contestata è interruzione di pubblico servizio.