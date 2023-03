Talent Day, sono già più di 150 gli iscritti all’iniziativa Confcommercio Livorno-Pisa

Pieragnoli e Marcucci di Confcommercio

Livorno, 5 marzo 2023 – Sono già più di 150 gli iscritti ai colloqui del Talent Day 2023 che si terrà ai Bagni Pancaldi di Livorno domani lunedì 6 marzo, l’iniziativa di Confcommercio Pisa e Livorno per far incontrare domanda e offerta di lavoro. Chi non si è ancora registrato può presentarsi direttamente alla reception dove sarà indirizzato verso le imprese adeguate al proprio profilo e alle proprie aspirazioni.

Hotel, campeggi, stabilimenti balneari, ristoranti e pizzerie, catering, pasticcerie e bar, ma anche assicurazioni e imprese agricole sono le tipologie di attività presenti all’evento organizzato da Confcommercio Pisa e Confcommercio Livorno.

Al Talent Day, oltre alle 30 imprese con il loro desk, farà colloqui anche l’Agenzia per il Lavoro Confcommercio che si occupa proprio di mettere in contatto domanda e offerta di lavoro e collabora con il Centro per l’Impiego di Pisa e Livorno.

"Abbiamo deciso di organizzare questa giornata per colmare il sil gap credscente tra domanda delle imprese e offerta di lavoro. – sottolinea Cecilia Pellegrinetti, responsabile dell’Agenzia per il Lavoro Confcommercio per Pisa e Livorno – È una grande opportunità e l’invito a partecipare è rivolto a tutti e le premesse sono buone". La presidente della Confcommercio provinciale Francesca Marcucci, conferma che le figure più richieste nei prossimi mesi continueranno a essere: "Commessi e personale nella distribuzione, addetti all’accoglienza e all’assistenza della clientela, addetti alla gestione dei magazzini, della logistica e degli acquisti, autotrasportatori. Figure per le quali è necessaria un’adeguata preparazione e un periodo di tirocinio". "Ciò che ci proponiamo di fare con il Talent Day del 6 marzo – sottolinea la presidente dei Pubblici esercizi Fipe- Confcommercio Livorno Federica Garaffa Cristiani, – è accogliere scuole alberghiere, agenzie per la somministrazione, giovani in cerca di un impiego e imprenditori con difficoltà a trovare personale specializzato e formato".