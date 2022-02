Drive through a Venturina Terme. Da domani apre nel parcheggio di via De Curtis (dietro il bocciodromo) e sarà allestito grazie alla collaborazione tra Asl Toscana Nord Ovest e Croce Rossa. La processazione del test sarà immediata grazie ad una tenda pneumatica della Croce Rossa dove il personale sanitario potrà eseguire le operazioni di test e la refertazione da consegnare nel giro di pochi minuti agli interessati. L’equipe prevede anche la presenza di un medico. Al drive through si potrà accedere esclusivamente in...

Drive through a Venturina Terme. Da domani apre nel parcheggio di via De Curtis (dietro il bocciodromo) e sarà allestito grazie alla collaborazione tra Asl Toscana Nord Ovest e Croce Rossa. La processazione del test sarà immediata grazie ad una tenda pneumatica della Croce Rossa dove il personale sanitario potrà eseguire le operazioni di test e la refertazione da consegnare nel giro di pochi minuti agli interessati. L’equipe prevede anche la presenza di un medico. Al drive through si potrà accedere esclusivamente in auto. Una localizzazione scelta perché essendo un parcheggio con entrata e uscita obbligata agevola la gestione dell’eventuale fila che potrebbe formarsi durante l’esecuzione dei tamponi. Il servizio è rivolto a tutta la cittadinanza e ai ragazzi in età scolare con modalità diverse. L’orario di di apertura sarà nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 17, gli studenti potranno accedere delle ore 15 alle 16 senza prenotazione, utilizzando i voucher scolastici consegnati dalla scuola che valgono come richiesta. Per tutti gli altri è necessaria la prenotazione da effettuare con la richiesta del medico sul portale regionale https:prenotatampone.sanita.toscana.it. L’amministrazione comunale di Campiglia Marittima esprime soddisfazione per questo servizio che va ad avvicinarsi alla cittadinanza e che vede una maggiore diffusione della possibilità di fare il tampone in più punti, con una modalità di collaborazione tra istituzioni e volontariato che rappresenta il primo esempio nella zona delle Valli Etrusche. "Un importante risultato che vede ancora protagonista il nostro territorio che diventa il baricentro di iniziative, in questo caso sanitarie, a servizio di tutta la popolazione della Val di Cornia, in particolare, e di tutto il bacino della Sds Valli Etrusche, in generale – afferma l’assessora alle politiche sociali di Campiglia Elena Fossi - è fondamentale in questo momento consentire a tutti la ripresa delle proprie attività nel più breve tempo possibile ed in sicurezza e ai nostri ragazzi un veloce rientro a scuola e l’effettuazione dei tamponi con questa modalità consentirà tutto questo. Per il momento gli orari in cui verranno effettuati i tamponi è piuttosto ristretto ma valuteremo in seguito, di concerto con la Asl ed in funzione delle necessità e delle richieste se ampliare la fascia di intervento. Ringrazio Croce Rossa per essersi messa a disposizione per svolgere questo servizio e tutto lo staff tecnico del comune per aver organizzato la postazione in tempi celeri così come, purtroppo, l’emergenza sanitaria ci impone di fare ogni giorno".

m. p.