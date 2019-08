Livorno, 9 agosto 2019 - E' imminente lo sgombero della Torre alla Cigna, nell’omonimo quartiere alla periferia Nord di Livorno, dove da quasi tre anni vivono abusivamente una cinquantina di famiglie per un totale di 110 persone, tra le quali 30 minori. Infatti ieri mattina il comitato per l’ordine pubblico in prefettura si è occupato di questo problema, che rischia di infiammare questa già torrida estate. A Livorno dopo lo sgombero del palazzo del Picchetto in pieno centro, lo stesso occupato abusivamente da alcuni anni, sta per essere messo in atto un analogo provvedimento alla torre della Cigna, un tempo sede degli uffici finanziari, poi svuotato e occupato abusivamente. «La proprietà, la San Teodoro srl, è riuscita ad ottenere un’ordinanza di sgombero immediato dal tribunale di Livorno. – segnala il sindacato di base Asi che segue gli occupanti – Nella torre vivono numerose famiglie che hanno trovato un rifugio, sistemando questo immobile che era abbandonato e lasciato al degrado, simbolo della speculazione edilizia degli anni 90».

© Riproduzione riservata