Traffico in via Marradi, presto la sosta “compra e vai”

Via Marradi

Livorno, 14 marzo 2023 – In via Marradi l’amministrazione comunale ha intenzione di mettere in atto una sperimentazione che sarebbe una vera e propria rivoluzione che farà certamente discutere. "Avvieremo un intervento di riqualificazione per proteggere i percorsi dei mezzi di trasporto pubblico. E saranno realizzati alcuni stalli, pochi, per ‘il compra e vai’ (molto veloce) gratuiti con la possibilità di lasciare l’auto per la massima durata di un quarto d’ora per consentire la sosta per il mordi e fuggi".

Lo ha annunciato ieri in sesta commissione in Comune l’assessora alla mobilità e traffico Giovanna Cepparello.

Via Marradi è l’altra strada del centro caratterizzata dalla presenza di numerose attività commerciali e di somministrazione, ci sono numerosi uffici e abitazioni.

Lungo via Marradi corrono alcune delle principali linee di trasporto pubblico, non di rado penalizzate dalla sosta indisciplinata dei veicoli privati, questo soprattutto durante l’orario di apertura dei locali e degli esercizi commerciali. In particolare la sera durante l’orario dell’happy hour.

Per salvaguardare il trasporto pubblico e per permettere a chi frequenta via Marradi di fare acquisti al volo, o consumare un caffè al bar o in pasticceria, l’amministrazione comunale ha dunque pensato a questa duplice soluzione "in via sperimentale. – ha ribadito l’assessore Cepparello – Dopo un certo periodo faremo uno un bilancio e tireremo le somme per capire se le soluzioni individuate hanno dato i risultati sperati, senza creare danni, o inconvenienti".

Ricordiamo che anni fa per solo per le festività natalizie fu consentita la sosta a pagamento su un lato di via Marradi.

Monica Dolciotti