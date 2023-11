Prova la truffa dello specchietto ma il 94enne non ci casca e lo fa denunciare

Cecina (Livorno), 27 novembre 2023 – I carabinieri di Bibbona hanno denunciato a piede libero un 30enne italiano, originario del Siracusano, che ha tentato la truffa dello specchietto.

L’uomo, alla guida di un’utilitaria grigia, ha seguito per un certo tratto di strada un 94enne pisano che stava percorrendo via Terra dei Ceci in direzione di Cecina. Dopo aver attirato la sua attenzione con ripetuti colpi di clacson, lo ha indotto ad accostare e gli ha fatto notare di avere un danno alla carrozzeria causato, a suo dire, dall’anziano durante un sorpasso. Il 94enne, sebbene non troppo convinto non essendosi accorto di alcunché, ha inizialmente assecondato la proposta del conducente di recarsi da un suo amico carrozziere per far riparare il danno. Dopo aver telefonato o verosimilmente aver simulato una telefonata al presunto carrozziere, riferiva che quest’ultimo non era prontamente disponibile e proponeva all’anziano di risarcirlo con 500 euro in contanti, recandosi insieme al più vicino sportello bancomat per prelevare. A quel punto il 94enne ha deciso di chiamare il 112 inducendo il truffatore a darsi alla fuga.

I carabinieri, prontamente giunti sul posto, hanno immediatamente avviato le indagini partendo dal racconto dell’anziano e, avvalendosi delle immagini di sistemi di videosorveglianza comunali e dei riscontri nelle banche dati, sono riusciti a identificare il presunto truffatore che dovrà rispondere di tentata truffa aggravata dalla senile età della vittima.

Il consiglio dell’Arma è quello di allertare sempre il 112 in caso di minimo dubbio.