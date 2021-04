Livorno, 26 aprile 2021 - Dolore, rabbia e un'inchiesta della magistratura. Sono ancora da chiarire le modalità della tragica fine di Fares, il ragazzo tunisino di 25 anni morto annegato del Fosso Reale sabato sera a tarda ora mentre stava scappando dalla polizia.

Come documentiamo con i nostri video, un gruppo di suoi amici (che già domenica aveva appeso striscioni e vergato scritte sulla spalletta in piazza della Repubblica) oggi ha manifestato con un sit-in e ha lanciato accuse pesanti alla polizia: "Fares non si è buttato da solo, non sapeva neanche nuotare - ha detto uno dei connazionali - Ci sono testimoni che adesso non vogliono parlare, ma che hanno sentito le sue urla, lo hanno visto picchiare dalla polizia. E' stato buttato, non si è tuffato da solo".

Questo è quanto dichiarano gli amici di Fares, che poi sottolineano - attraverso il rappresentante della comunità tunisina - che il ragazzo non sarebbe stato soccorso una volta caduto in acqua sotto il "voltone". Accuse pesanti, dicevamo, che per il momento però non trovano conferme e riscontri da testimonianze dirette.

Il questore Roberto Massucci, da noi subito interpellato subito dopo la denuncia dei giovani magrebini, ci ha detto: "Non posso rilasciare dichiarazioni, la Squadra mobile sta indagando. Lasciamo lavorare la magistratura".

I giovani delle comunità magrebina si sono poi spostati da piazza della Repubblica alla questura per la loro manifestazione. Non sono mancati momenti di tensione, ma la situazione è stata comunque mantenuta sotto controllo sia da parte delle forze dell'ordine che degli stessi manifestanti. "Solidarietà alle forze dell'ordine" è stata intanto espressa dal consigliere comunale della Lega, Alessandro Perini, e dalla capogruppo Costanza Vaccaro.