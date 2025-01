Una statua per ricordare Kyra, la cagnolina simbolo d’amore. “Viaggio che non ha mai fine”

Livorno, 17 gennaio 2025 – Un simbolo di amore, oltre ogni limite. La statua in bronzo di Kyra, domenica alle 15, troverà la sua collocazione nel Parco Lenci ad Antignano inaugurato lo scorso 9 dicembre. L’opera, dedicata al pastore tedesco scomparso nel 2018 a 11 anni, è stata donata dai cittadini attraverso una raccolta.

Mario Bartoli, proprietario di Kyra, dalla scomparsa del figlio Christian, deceduto a 17 anni il 19 gennaio del 1998 per una emorragia cerebrale, si dedica a portare avanti progetti per il sociale. La statua che ritrae Kyra è espressione di come attraverso amore e fedeltà la figura del cane possa essere di fondamentale aiuto nella vita dell’uomo. Durante l’inaugurazione del parco, a cui Mario Bartoli ha contribuito acquistando giochi inclusivi grazie a una raccolta derivante dal “Mare dei Ricordi” e altre realtà lavorative, ha specificato che “il 19 gennaio non è una data per ricordare Christian, ma per ricordare l’inizio di una storia che parla di volontariato e solidarietà, un viaggio che sembra non avere mai fine. Pensando al messaggio che questa storia trasmette spero che tutta la cittadinanza sia coinvolta”.

Kyra, Mario Bartoli e il figlio Christian

Kyra durante la sua vita è stata cane soccorritore e ha partecipato a tante operazioni di protezione civile, oltre a essere stata protagonista di centinaia di iniziative solidali. Alla materna D’Azeglio tre volte a settimane per due anni ha giocato con i bambini. Il sabato faceva visita agli anziani di una Rsa cittadina, oltre a villa Serena e Pascoli. Andava in giro in Italia, con Mario Bartoli, per eventi benefici e trascorreva molto tempo con ragazzi autistici e bambini malati. E per questo Bartoli ha chiesto all’amministrazione di collocare la statua in un parco giochi per bambini, affinchè simbolicamente possa continuare a far sorridere i più piccoli. All’evento ci saranno il sindaco Luca Salvetti, la vicesindaca Libera Camici, l’assessore ai lavori pubblici Federico Mirabelli, Mario Bartoli, la garante degli animali Elisa Amato e il Consiglio di Zona 5.