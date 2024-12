Minaccia di gettarsi dal viadotto dell’Aurelia, la polizia stradale lo salva

Rosignano Solvay (Livorno), 18 dicembre 2024 – Minacciava di gettarsi da un viadotto della Variante Aurelia, tra le uscite di Rosignano Solvay e Castiglioncello, ma è stato convinto a non farlo dagli agenti della polizia stradale. E’ successo questa mattina, 18 dicembre.

L’uomo era proteso al di là del guard rail su uno strapiombo di 40 metri, in un punto dove non è presente la corsia di emergenza. Gli uomini della stradale hanno notato la sagoma e si sono fermati. Con cautela gli agenti hanno instaurato un dialogo e hanno convinto un 44enne a non lasciarsi cadere nel vuoto. In questi pochi frangenti dopo l'iniziale diffidenza l'uomo ha confidato ai poliziotti di avere avuto poco prima un litigio con la fidanzata e dopo alcuni minuti di dialogo si sono avvicinati a lui bloccandolo e trascinandolo all'interno mettendolo così in sicurezza.

Successivamente lo hanno accompagnato scortando la sua auto alla prima piazzola di sosta utile ed è lì che il 44enne ha avuto un crollo emotivo scoppiando in lacrime e ringraziando i poliziotti per il loro intervento. Successivamente l'uomo è stato preso in cura dal personale del 118.