Livorno, 6 aprile 2021 - La campagna di vaccinazione antiCovid va avanti, ma ci sono sempre mille difficoltà.

Sono molte le segnalazioni che arrivano anche a noi per l'odissea che si deve affrontare con il servizio di prenotazione online della Regione Toscana. In molti denunciano attese lunghissime, qualcuno, come il signor Gaetano che ci ha inviato la sua segnalazione, si trovano di fronte a un "muro" elettronico con su scritto "Attenzione, il portale riaprirà quando saranno possibili nuove prenotazioni". E si tratta di un muro reale, osiamo dire, non solo virtuale, perché in effetti l'accesso al servizio telematico per la prenotazione del vaccino rimane un'impresa. Gaetano aggiunge che da giorni appare questa schermata. Giriamo la questione all'Asl.