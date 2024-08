Cade in mare dalla barca, paura per un velista. Salvato dalla guardia costiera

Castagneto Carducci (Livorno), 14 agosto 2024 – E’ caduto dalla sua imbarcazione ed è rimasto in mare per un bel po’ di tempo, ma grazie all’intervento della guardia costiera è stato salvato. Protagonista della disavventura un velista che in quel momento si trovava al largo di Castagneto Carducci. A dare l’allerta è stata la moglie, che si è trovata sola a bordo ed in difficoltà nel manovrare la barca.

Attivate tutte le risorse disponibili - motovedetta da Piombino, un'altra motovedetta della guardia di finanza, due acquascooter del piano di salvataggio di Castagneto, un elicottero dei guardacoste che era già in volo per altre attività di controllo – il velista è stato ritrovato dopo un'ora di ricerche a mezzo miglio nautico dall'imbarcazione.

Era in notevoli difficoltà, a causa del vento e della corrente non poteva raggiungere a nuoto la barca. Appena ha avvistato una motovedetta nelle vicinanze ha iniziato a muovere le braccia per attirare l'attenzione. Lo hanno recuperato con un acquascooter. Valutato il buono stato di salute, il velista è stato riaccompagnato a bordo della sua imbarcazione dove, assistito dal personale della guardia costiera, ha potuto riprendere in piena sicurezza la navigazione.