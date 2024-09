Vende alcolici a minorenni, scatta la denuncia penale

Collesalvetti, 11 settembre 2024 – I carabinieri della Stazione di Collesalvetti sono intervenuti presso un esercizio pubblico del centro cittadino, frequentato anche da giovanissimi, che venivano successivamente notati con i sintomi da assunzione di bevande alcoliche. I militari, in tarda serata, hanno individuato due minorenni, entrambe quindicenni, mentre stavano consumando alcolici somministrati loro da personale del locale. Pertanto il titolare, un 40enne della zona, è stato denunciato penalmente per la vendita/somministrazione di bevande alcoliche alle due quindicenni senza aver accertato la loro età. La normativa vigente prevede infatti il divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18 e per il titolare di un esercizio commerciale l’obbligo di chiedere un documento d’identità ai ragazzi che vogliano acquistare o consumare tale tipologia di bevande. Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, sono da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – sino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.