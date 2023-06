Veronica Brandi, la content-creator dell’Elba: “Vi spiego il mio modello vincente per promuovere l’isola”

Portoferraio (Livorno), 27 giugno 2023 – Circa ventimila follower su Instagram e Tik Tok, storie con milioni di visualizzazioni, la fermano per strada per una foto o un caffè, eppure non basta. Veronica Brandi non è del tutto soddisfatta e approfitta della nostra chiacchierata per levarsi qualche sassolino dalla scarpa. Una scarpa di classe e rigorosamente col tacco.

Sì, perché la giovane content-creator che promuove l’isola d’Elba ama il lusso e la cura dei dettagli. Preferisce l’aragosta al cacciucco, veste alla moda e adora viaggiare. Con tutti i comfort naturalmente. E soprattutto in Italia, il nostro Belpaese che tanto ha da offrire.

Da nativa e conoscitrice dello scoglio, promuove un’Elba di qualità, un filino forse da clichet, ma tutto sommato ricca di tutte le informazioni che servono e condita di quel tot di paillettes sufficienti a creare un sogno.

E lo fa su più canali: una guida cartacea e online (Vivi l’Elba), consulenze, tour organizzati in barca, canoa, sup, trekking, un colpo d’occhio alle offerte gourmet, un’attività a tappeto di social media marketing.

“Mi piacerebbe che l’impegno che spendo per promuovere la mia isola fosse maggiormente riconosciuto dalle istituzioni.”- si confida. È una trentunenne determinata che cerca il successo, la nostra Veronica. “Mi piacciono le figure vincenti”- dice - “il mio modello sono gli imprenditori come Flavio Briatore”.

Quando è tornata all’Elba dopo la laurea e le esperienze sul campo, era carica e piena di entusiasmo, ma più passa il tempo e meno si sente valorizzata. Una parte di elbani la vede come quella che “ma che ci vuole a fare quello che fa lei?”, “non ha nulla da fare, cosi va a giro e fa i video”.

Veronica Brandi (Foto di Valerie Pizzera)

Secondo i suoi detrattori profanerebbe l’Elba, mostrando al grande pubblico angoli dell’isola più defilati e appannaggio esclusivo degli elbani doc. “Le persone meno aggiornate non si rendono conto del lavoro che c’è dietro le quinte. Io ho partita Iva e mi muovo solo su contratto. Con il tempo ho formato uno staff, una serie di persone che collaborano con me: tre esperti per la grafica e l’advertising (la Lab26 di Piombino), una giornalista (Angela Cardone), vari fotografi (Marco Zeta, Daniela Nizzoli) e un videomaker (Daniele Fiaschi). Nulla è lasciato al caso dunque. Del resto la mia forza sta nel delegare a chi è più bravo di me nelle varie specificità, ma mi piace anche mettermi in gioco e partecipare in prima persona. Mi piace sporcarmi le mani sul campo” - ci dice mostrandoci le piaghe sulle dita - “Ieri sono andata in canoa da Cavoli a Colle Palombaia, l’altro giorno in bike fino alle miniere,”.

Poi torna sull’argomento che più le preme. “Una fascia di elbani mal sopporta i visitatori e ha ancora una visione antiquata della promozione turistica. Molte strutture ricettive sono ancora quelle degli anni Ottanta e spesso manca una professionalità adeguata ai tempi. Mi sono proposta alle amministrazioni comunali e agli enti di promozione turistica, ai siti museali ma puntualmente mi viene detto che mancano i fondi.”

Veronica Brandi (Foto di Valerie Pizzera)

Poi si dice dispiaciuta delle condizioni di degrado in cui versa Portoferraio, la sua preferita per patrimonio storico e naturalistico. “Deve essere molto difficile amministrare, altrimenti non si spiega”.

Insomma, i motivi di scoraggiamento non mancano ma lei, comunque, non molla. E per il 2024 dice di avere nel cassetto un progetto ambizioso sul quale non vuole ancora sbottonarsi.

di Valerie Pizzera