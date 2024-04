Verso le elezioni, ecco il comitato elettorale di Guarducci

Livorno 13 aprile 2024 – Il candidato sindaco di Livorno per la Coalizione del Rinnovamento (centrodestra), Alessandro Guarducci, sabato 13 aprile ha inaugurato la sede del comitato elettorale nella centralissima piazza Attias, attorniato dagli alleati e dai simpatizzanti. Brindisi e pacche sulle spalle, ma anche frecciatine al vicino di casa, Luca Salvetti sindaco uscente del centro sinistra, che ha aperto il comitato elettorale a poca distanza in via Marradi. “Volevamo una sede in via Grande per tenere d'occhio quello che stanno facendo (l'amministrazione Salvetti), ovvero lo scempio della palladiana (che sarà perpetrato con il piano di riqualificazione) che vorremo impedire, ma l'affitto là costa il doppio. Perciò abbiamo preferito piazza Attias, noi siamo poveri...”.

Sulla location individuata per il proprio comitato elettorale, Guarducci ha osservato: "Ha gli stessi problemi di via Grande, ovvero il degrado, perciò mi impegno da ora e spero per i prossimi cinque anni, se sarà eletto sindaco a giugno, a cambiare volto a piazza Attias e via Grande, che voglio più illuminate e vivaci. Ora sto solo notando che entrambe sono deserte specie il pomeriggio e la sera”. Le sue parole le ha pronunciate con l'opera del maestro Renato Spagnoli, la gigantesca A (come Attias) sullo sfondo. L'installazione artistica, dopo la pulizia e il restauro finito nel novembre 2021, è stata di nuovo danneggiata e imbrattata dai vandali. “Per questo servono una maggiore illuminazione e le pattuglie di strada – ha detto Guarducci – per salvaguardare sicurezza e decoro”.

Monica Dolciotti