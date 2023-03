“Via Aloisi è in condizioni disastrose, è necessario un intervento immediato”

Così si presenta via Aloisi (Foto Aci Livorno)

Livorno, 3 marzo 2023 – “Una situazione inaccettabile quella in cui si trovano a vivere i residenti e per chi passa da via Piero Aloisi, una strada quasi inagibile con buche, crepe e marciapiedi completamente inesistenti”.

La denuncia arriva dall’Aci di Livorno, sempre attenta alle situazioni più delicate per la viabilità cittadina.

Ebbene, in questo caso l’ente di via Verdi fa notare che "il 31 gennaio del 2023 il Comune di Livorno comunicava un intervento della durata di un giorno per il ripristino del manto stradale in via Piero Aloisi che versava in cattive condizioni a causa delle radici di alberature presenti in carreggiata”.

Aci Livorno, a distanza di un mese e dopo aver ricevuto la segnalazione da diversi cittadini, si è recata sul posto per verificare l’effettivo stato in cui versa attualmente la strada e il marciapiede.

"La carreggiata del primo tratto di via Aloisi è praticamente inagibile – si legge nel report –, con buche, crepe e rialzamento del manto stradale dovuto alle radici degli alberi. A suggerire di procedere a passo d’uomo c’è un cartello lasciato a lato della strada. Il marciapiede invece è quasi inesistente, l’asfaltatura è praticamente sparita e piena di aghi di pino. Questi ultimi come sappiamo risultano essere pericolosi in caso di pioggia poiché si trasformano in un vero e proprio scivolo per i pedoni e non solo”

"Ci chiediamo inoltre – conclude l’Aci – come un diversamente abile possa percorrerla. Una situazione indecorosa per la nostra città, ma soprattutto pericolosa per tutti gli utenti della strada. Per questo Aci Livorno chiede un intervento immediato e risolutivo”.