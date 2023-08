Livorno, strada allagata: si rompe un tubo in via Montebello

Livorno, 29 agosto 2023 – Pomeriggio difficile in via Montebello quello di martedì 29 agosto. C’è stata infatti la rottura di un tubo sotto la sede stradale. Ciò ha provocato l’allagamento della strada stessa con forti rallentamenti per la circolazione.

Diverse le chiamate dei cittadini della zona ai numeri di emergenza. Sono intervenuti i vigili urbani e i vigili del fuoco. Quindi le squadre di Asa per la riparazione.