Livorno, vigile urbano in moto spinto a terra durante gli scontri tra amaranto e massesi

Livorno, 3 marzo 2024 – E’ una vicenda molto grave che fa indignare il sindaco Luca Salvetti. In un video durante gli scontri tra tifosi livornesi e massesi di domenica 25 febbraio si vede un vigile urbano in motocicletta aggredito e spinto a terra da un ragazzo molto giovane.

Siamo nelle fasi degli incidenti dopo la partita di Eccellenza tra Pro Livorno e Massese, quando i tifosi arrivati appunto da Massa vengono riportati alla stazione.

Le fasi dell'aggressione al vigile urbano

E’ in questi concitati momenti che accade tutto. Il giovane, con casco in testa e piumino, sembra quasi intimare al vigile urbano di andare via. Poi lo aggredisce e lo spinge a terra con la moto. A quel punto poi corre via. Il video è stato postato da “Divise nel cuore”, una pagina social di sostegno alle forze dell’ordine.

"Esprimo solidarietà e vicinanza all’agente della Municipale – dice in un comunicato il sindaco Salvetti – che era lì a fare il suo prezioso lavoro e che per fortuna ha riportato solo lievi conseguenze. Una cosa inconcepibile che si unisce a tante altre situazioni inaccettabili scaturite dalla gestione complessiva di un pomeriggio di paura. Chi ha compiuto quel gesto ha fatto una cosa assurda e assolutamente da condannare”.

Il vigile urbano non ha riportato conseguenze gravi. Nel video si vede che viene aiutato a rialzare il pesante mezzo da alcuni cittadini.