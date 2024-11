Molestie e violenze, a Livorno raddoppiati gli arresti

Livorno, 25 novembre 2024 – Oggi, 25 novembre, si celebra la “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, una ricorrenza voluta e istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite che in questa data invita le istituzioni e le associazioni ad organizzare attività di sensibilizzazione. Significativo l’impegno dei Carabinieri del Comando Provinciale di Livorno nell’ultimo anno. Lo documentano i risultati da cui emerge un quadro operativo in merito alle attività svolte di assoluto rilievo, sia in ottica di prevenzione che di repressione dei delitti in materia di “codice rosso”.

In particolare, i casi seguiti dall’Arma in provincia, nell’anno in corso, in termini di dati, hanno portato a 40 arresti, a fronte di 23 nei dodici mesi precedenti (di cui 14 in flagranza di reato e 26 in esecuzione di provvedimenti della magistratura) ed a 192 denunce in stato di libertà, a fronte di 188 dei dodici mesi precedenti (sostanzialmente stabili). L’impegno in chiave di prevenzione nonché contrasto alla talvolta frequente reiterazione delle dinamiche delittuose domestiche, anche attraverso l’emissione di adeguati provvedimenti, nell’ultimo anno ha fatto registrare un sensibile aumento; in particolare è stata data esecuzione a 14 provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare (rispetto ai 6 dei dodici mesi precedenti) e 38 provvedimenti di divieto di avvicinamento alla persona offesa ed ai luoghi da lei abitualmente frequentati (contro i 20 del medesimo intervallo di tempo che precede); si tratta di un risultato che racchiude il diuturno e costante impegno di tutti i Comandi Stazione Carabinieri della provincia e da cui emerge sicuramente un aumento dei casi, determinato anche da una maggior presa di coscienza delle vittime di abusi accompagnato di pari passo da un incremento delle misure erogate a loro prioritaria tutela.

Dall’analisi dei dati è emerso un generale aumento, rispetto al 2023, delle denunce per tutti i reati da codice rosso e un più massiccio intervento in termini di provvedimenti irrogati dall’autorità giudiziaria, scaturiti proprio dall’azione capillare dell’Arma labronica sul territorio in costante ascolto e vicinanza alle fasce più deboli. Pertanto, l’invito dei carabinieri di Livorno resta sempre quello di rivolgersi alla caserma più vicina non solo per denunciare tutti quei fenomeni che possono avere i connotati della violenza, in qualunque forma venga espressa, senza attendere che questa divenga fonte di disagio, paura o addirittura pericolo, ma anche per un confronto su come gestire una situazione che si sta vivendo ma che non si riesce a comprendere a pieno.