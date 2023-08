Livorno, "Non mi danno la casa vivo in una baracca"

Livorno, 31 agosto 2023 – «È uscita la graduatoria per l’emergenza abitativa il 30 agosto. Ho avuto solo 12 punti, perciò sono parecchio indietro nella lista di coloro che hanno fatto domanda per un alloggio popolare d’emergenza. A poco o nulla è valso il fatto che sono in mezzo alla strada perché vivo da mesi in una baracca esposta alle intemperie (come in questi giorni nei quali non ha fatto altro che piovere) e la mia invalidità all’80% per cecità parziale".

Questa è la situazione di Paolo Mangani, 53 anni, disoccupato che cerca di sopravvivere con lavoretti saltuari nei limiti delle sue possibilità, dal maggio 2022 è senza un tetto sulla testa.

"Non è servito a nulla nemmeno il fatto che percepiscono una pensione di invalidità civile di 300 euro al mese. – prosegue Paolo Mangani – Un mese fa dopo l’intervento dell’assistente sociale ho ottenuto 500 euro di reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre. Dal 1 gennaio si trasformerà nella nuova indennità di sostegno al reddito perché faccio parte delle categorie protette".

Riferisce Mangani: "I servizi sociali mi seguono da tempo. Mi hanno offerto lo scorso inverno un ricovero temporaneo nel dormitorio pubblico di via Maria Terreni. Ci sono andato, ma poi sono venuto via per la disperazione e per timore per la mia incolumità. Nel dormitorio c’erano soggetti facili alla rissa e senza scrupoli, pronti a tirare fuori il coltello per regolare i conti con i rivali. – racconta Paolo Mangani – Potevo restare lì? Sono una persona perbene e normale, pur in difficoltà, e certo resistere in un ambiente del genere per me era impossibile".